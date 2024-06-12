"Олейна" розпочинає благодійний проєкт "Олейна - дітям. Готуємо з любов’ю"

Проєкт триває з 1 травня 2024 по 31 грудня 2024 року і передбачає одразу декілька напрямків: щомісячне перерахування фонду благодійної допомоги на забезпечення нагальних потреб його підопічних та серію майстер-класів з професійними шеф-кухарами. Перший майстер-клас відбувся 1 червня 2024 року.

"Олейна" - бренд, який вже понад 25 років допомагає українцям готувати з любов’ю. Піклуючись про дітей, ми будуємо майбутнє сьогодні. Я щиро вірю в те, що вміння готувати - це не тільки базова навичка, яка допоможе піклуватися про себе і своїх близьких, а й можливість впоратися зі стресом через творчість, адже приготування їжі може бути цілющим та надихаючим процесом", - зазначила маркетинг менеджер ТМ "Олейна" Євгенія Роїк.

За її словами, дружнє спілкування з однолітками і професійними кухарями під час майстер-класів може допомогти знайти себе, переключитись і отримати цінний досвід.

"Ми щиро вдячні нашому партнеру ТМ "Олейна" за ініціативу в проведенні серії майстер-класів для наших підопічних дітей в рамках проєкту "Олейна - дітям. Готуємо з любов’ю". Ми сподіваємось, що ця програма стане важливою підтримкою для юних українців в сучасних реаліях. Для дітей, які втратили одного або обох батьків, вкрай важливо відчувати турботу та підтримку", - додала СЕО БФ "Діти Героїв" Тетяна Новицька.

В основі кожного майстер-класу – актуальність та сезонність страв. Зокрема, влітку майстер-класи присвячені стравам з використанням зелені, свіжих овочів, ягід та фруктів. Так, 1 червня у просторі кухні Miele (Київ) відбувся перший майстер-клас від зіркового шеф-кухаря, Ольги Рябенко, на якому готували піцу-галету, салат з яблуком та сирними кульками, морозиво-сорбет з полуницею.

"Лише кухар може додати душі до кожного рецепту. Кожна страва вийде неодмінно смачною, якщо готувати з любов’ю, - і в цьому сьогодні переконалися юні кухарі - учасники майстер-класу", - зазначила Ольга Рябенко.

Подробиці на oleina.ua