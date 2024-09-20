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Нардеп Довгий продав квартиру за 66 млн і купив за 45 млн грн

П'ятниця 20 вересня 2024 21:55
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Нардеп Довгий продав квартиру за 66 млн і купив за 45 млн грн Фото: Олесь Довгий (facebook.com_olesdovgiy)
Автор: Олександр Мороз

Нардеп Олесь Довгий задекларував багатомільйонний платіж у 34,2 млн грн від сімʼї співвласників "Нової пошти" - Вячеслава та Олександри Клімових за продаж нерухомості і одразу ж купив наступний об’єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАЗК.

Відповідно до декларації нардепа, цьогоріч він отримав дохід у розмірі 66,2 млн грн за продаж квартири Клімовим та одразу придбав об’єкт нерухомості, вартістю майже 46 млн грн.

У пресслужбі Олеся Довгого, підтвердили продаж та придбання елітної нерухомості, зазначивши, що "Різницю від цих операцій нардеп планує направити на підтримку роботи бізнесу та соціальні проєкти родини".

Як видно з декларації, нардеп став власником квартири загальною площею 401,7 кв.м та машиномісця, сукупна вартість яких становить 45,7 млн грн. А за продану квартиру, згідно з декларацією за 2024 рік, Довгий отримав суму у майже 67 млн грн.

У прес-службі нардепа зауважили що оскільки куплена квартира - без ремонту, "нардеп планує деякий час винаймати житло".

Нагадаємо, що Довгий у декларації за 2023 рік вказав, що є власником 19 об’єктів нерухомості. Тоді він потрапив у ТОП-3 позафракційних нардепів з найбільшим доходом у 2023 році.

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