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Нардеп Довгий продал квартиру за 66 млн и купил за 45 млн грн

Пятница 20 сентября 2024 21:55
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Нардеп Довгий продал квартиру за 66 млн и купил за 45 млн грн Фото: Олесь Довгий (facebook.com_olesdovgiy)
Автор: Александр Мороз

Нардеп Олесь Довгий задекларировал многомиллионный платеж в 34,2 млн грн от семьи совладельцев "Новой почты" - Вячеслава и Александры Климовых за продажу недвижимости и сразу же купил следующий объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАПК.

Согласно декларации нардепа, в этом году он получил доход в размере 66,2 млн грн за продажу квартиры Климовым и сразу приобрел объект недвижимости, стоимостью почти 46 млн грн.

В пресс-службе Олеся Довгого, подтвердили продажу и приобретение элитной недвижимости, отметив, что "разницу от этих операций нардеп планирует направить в поддержку работы бизнеса и социальные проекты семьи".

Как видно из декларации, нардеп стал владельцем квартиры общей площадью 401,7 кв.м и машиноместа, совокупная стоимость которых составляет 45,7 млн грн. А за проданную квартиру, согласно декларации за 2024 год, Довгий получил сумму почти в 67 млн грн.

В пресс-службе нардепа отметили, что поскольку купленная квартира - без ремонта, "нардеп планирует некоторое время снимать жилье".

Напомним, что Довгий в декларации за 2023 указал, что является владельцем 19 объектов недвижимости. Тогда он попал в ТОП-3 внефракционных нардепов с самым большим доходом в 2023 году.

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