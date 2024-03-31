"Олександрія" драматично втратила перемогу над "Минаєм" в УПЛ

Закарпатський "Минай" вирвав нічию у протистоянні з "Олександрією" у 22-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Минай" – "Олександрія" – 2:2

Голи: Скиба, 63, Гунічев, 75 – Кулаков, 51, Калітвінцев, 58

Нереалізований пенальті: Ковалець, 68 (О)

Вилучення: Ковалець, 79 (О, друга жовта картка)

Перші моменти в зустрічі виникли через помилки захисту обох команд. Спершу кіпер гостей Шевченко віддав невдалу передачу, але Кисіль не зміг покарати воротаря за огріх. За кілька хвилин Скиба відповів "взаємністю", подарувавши м'яч Михайленку, що призвела до гола Кулакова. Щоправда, "Минай" врятував VAR – офсайд.

Далі переконливіше виглядала "Олександрія". У середині тайму Михайленко після передачі Кулакова пробив у руки Кемкіну з-за меж штрафного. Пізніше кіпер закарпатців у ближньому куті парирував потужний постріл Калітвінцева. Утім, до перерви відкрити рахунок команда Руслана Ротаня не зуміла.

Зі стартом другої половини "Олександрія" додала обертів. Серія атак гостей дозволила забити двічі в стартові 15 хвилин тайму. Спершу Шулянський з лівого флангу покотив Кулакову на порожні ворота, і той нагоду реалізував. А потім Калітвінцев поклав м'яч у дальній кут пострілом із середньої дистанції – 0:2.

"Минай", однак, здаватися не захотів. За якихось п'ять хвилин після другого м'яча олександрійців господарі розмочили рахунок. Це Устименко в метушні біля володінь Шевченка після стандарту підправив таки м'яч у сітку воріт, подарувавши надію закарпатцям.

Утім, на 68-й хвилині Ковалець міг усі сподівання "Миная" поховати. Арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота Кемкіна за гру Прокопчука рукою. Проте, хавбек "Олександрії" з позначки не зміг поцілити в рамку воріт, тож рахунок не змінився.

Підопічні Желько Любеновіча ледь не відразу покарали гостей за марнотратність. Той же Прокопчук пішов на стандарт і підправив м'яч у напрямку воріт, але Шевченко впіймав на лінії. Та на 75-й хвилині не виручив і він, коли Гунічев головою замкнув навіс Чуєва з глибини поля – 2:2!

За три хвилини по тому Ковалець отримав новий шанс стати героєм. Та його удар із дистанції поцілив у каркас воріт. Більше того, в наступному епізоді капітан "Олександрії" сфолив проти Петька на чужій половині, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. "Минай" спробував вирвати перемогу, але пострілам Устименка та Гунічева забракло влучності.

Результативна нічия не змінила турнірного становища команд. "Минай" – хоч і не безнадійний, але аутсайдер першості (14 очок). Тим часом "Олександрія" залишилася на 11-й сходинці (24 пункти).