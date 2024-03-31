"Александрия" драматически упустила победу над "Минаем" в УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Минай" – "Александрия" – 2:2

Голы: Скиба, 63, Гуничев, 75 – Кулаков, 51, Калитвинцев, 58

Нереализованный пенальти: Ковалец, 68(О)

Удаление: Ковалец, 79 (О, вторая желтая карточка)

Первые моменты во встрече возникли из-за ошибок защиты обеих команд. Сначала кипер гостей Шевченко отдал неудачную передачу, но Кисиль не смог наказать вратаря за огрех. Через несколько минут Скиба ответил "взаимностью", подарив мяч Михайленко, что привело к голу Кулакова. Правда, "Минай" спас VAR – офсайд.

Дальше более убедительно выглядела "Александрия". В середине тайма Михайленко после передачи Кулакова пробил в руки Кемкину из-за пределов штрафной. Позже кипер закарпатцев в ближнем углу парировал мощный выстрел Калитвинцева. Впрочем, до перерыва открыть счет команда Руслана Ротаня не смогла.

Со стартом второй половины "Александрия" прибавила обороты. Серия атак гостей позволила забить дважды в стартовые 15 минут тайма. Сначала Шулянский с левого фланга покатил Кулакову на пустые ворота, и тот реализовал возможность. А затем Калитвинцев уложил мяч в дальний угол выстрелом со средней дистанции – 0:2.

"Минай", однако, сдаваться не захотел. Через пять минут после второго мяча александрийцев хозяева размочили счет. Это Устименко в суматохе у владений Шевченко после стандарта подправил мяч в сетку ворот, подарив надежду закарпатцам.

Впрочем, на 68-й минуте Ковалец мог все ожидания "Миная" похоронить. Арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота Кемкина за игру рукой Прокопчука. Однако хавбек "Александрии" с отметки не смог попасть в створ ворот, поэтому счет не изменился.

Подопечные Желько Любеновича едва не сразу наказали гостей за расточительность. Тот же Прокопчук пошел на стандарт и подправил мяч по направлению к воротам, но Шевченко поймал на линии. Но на 75-й минуте не выручил и он, когда Гуничев головой замкнул навес Чуева из глубины поля – 2:2!

Три минуты спустя Ковалец получил новый шанс стать героем. Но его удар с дистанции попал в каркас ворот. Более того, в следующем эпизоде капитан "Александрии" сфолил против Петько на чужой половине, получил второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. "Минай" попытался вырвать победу, но выстрелам Устименко и Гуничева не хватило точности.

Результативная ничья не изменила турнирное положение команд. "Минай" – хоть и не безнадежный, но аутсайдер первенства (14 очков). Тем временем "Александрия" осталась на 11-й строчке (24 пункта).