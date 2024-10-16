Олександр Сосіс, акціонер "Банку Альянс": Суди підтверджують нашу правоту в кейсі з "Укренерго"

Про роль банківської системи у підтримці українських бізнесів під час війни, благодійних ініціативах та судових викликах — в інтерв'ю РБК-Україна розповідає акціонер банку Олександр Сосіс.

— Багато банків пережили складний період, адаптуючи свої послуги та підтримуючи клієнтів у воєнний час. Як ваш банк підтримує бізнеси й громадян під час війни? Чи змінилися стратегії у сфері кредитування і фінансової підтримки?

— 24 лютого 2022 року відбулася стрімка реалізація найгіршого сценарію — повномасштабне вторгнення, ракетний обстріл всієї території України. Ми відразу вжили необхідні заходи для захисту як персоналу, так і клієнтських даних. Банк перевів усі персональні дані клієнтів на "хмарні" сервіси, що дозволило нам швидко розгорнути роботу в умовах дистанційного обслуговування.

Найскладнішим викликом було управління кредитним портфелем. Ми розуміли, що клієнти, як бізнеси, так і громадяни, перш за все зосереджуватимуть свої фінансові ресурси на безпеці, тому було проведено кілька хвиль реструктуризації заборгованостей. Ми відтермінували сплату основного боргу та відсотків за кредитами, що дало клієнтам можливість зберегти свої бізнеси та адаптуватися до нових умов.

— Ви згадали про масову реструктуризацію кредитів. Які конкретні заходи стали найбільш ефективними для ваших клієнтів?

— Одним із найбільш ефективних заходів було надання клієнтам відтермінувань на сплату кредитних платежів — як основного боргу, так і відсотків. Це дозволило позичальникам, особливо представникам малого та середнього бізнесу, зосередитися на релокації бізнесу, безпеці своїх працівників та збереженні виробничих потужностей.

Водночас ми активно підтримували клієнтів у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", що дозволило підприємствам продовжувати свою діяльність навіть у складних умовах.

Так, протягом 2022-2024 років банк у рамках цієї програми надав кредитів на суму близько 1 млрд грн.

Крім того, ми запровадили спеціальні фінансові інструменти для аграрного сектору, а також реструктуризували кредити для підприємств, які зазнали безпосереднього впливу війни. Для багатьох наших клієнтів це стало ключовою підтримкою для подальшої адаптації до нових реалій.

— Війна дала поштовх розвитку дистанційних каналів обслуговування. Як цифрові технології вплинули на ваш банк та клієнтів?

— Війна дійсно стала каталізатором для діджиталізації. Ми суттєво просунулись у розвитку віддалених каналів обслуговування, використовуючи хмарні сервіси. Ключове досягнення – це наш диджитал-банк та власний процесинг, що забезпечує надання послуг клієнтам у будь-який час і будь-де. Ми запустили мобільний банкінг для фізичних осіб, що дозволяє отримати банківські послуги без відвідування відділень.

— Які саме інноваційні продукти були запущені після початку війни?

— З початком війни банк активно впроваджував кілька ключових інноваційних продуктів. По-перше, це наш мобільний додаток, який став основним інструментом для фізичних осіб. Клієнти тепер можуть відкривати рахунки, керувати своїми фінансами та навіть отримувати споживчі кредити без відвідування банку. Для бізнес-клієнтів ми розробили сервіси для дистанційного обслуговування, що дозволяють керувати рахунками, платежами та іншими банківськими операціями онлайн.

Також запустили програми для агробізнесу та енергосервісу в рамках державних і міжнародних фінансових ініціатив. Ці продукти допомагають підприємствам продовжувати свою діяльність в умовах енергетичної кризи та підтримують бізнеси, які впроваджують технології з відновлюваних джерел енергії.

Загалом стратегія банку залишається незмінною — ми пропонуємо широкий спектр банківських послуг як бізнесу, так і індивідуальним клієнтам. Зміни в позиціонуванні банку, у тому числі й через військову агресію РФ, не відбулися — банк залишається універсальним і доступним для клієнтів. Бізнес-модель і стратегія не потребували змін, і вони демонструють свою життєздатність.

— Чи планує банк запуск нових продуктів або послуг, які б відповідали потребам клієнтів у воєнний та післявоєнний час?

— Так, ми працюємо над розвитком кількох нових напрямків. Наприклад, серед ключових бізнес-ліній на 2024-2026 роки — кредитування малого і середнього бізнесу, а також аграрного сектору. Особливо ми фокусуємося на кредитуванні підприємств, що займаються енергосервісом та підвищенням енергоефективності.

Окрім цього, плануємо розвивати картковий бізнес у 2024 році. Вже розширюємо асортимент фінансових послуг для мікробізнесу, а також надаємо депозити, платіжні картки та страхові продукти для фізичних осіб.

— Чи підтримуєте ви зміни, які вносить регулятор у банківську діяльність під час війни? Як ці зміни вплинули на роботу банку "Альянс" та які виклики або можливості вони створили для фінансового сектору?

— Так, банк підтримує дії Національного банку України під час війни.

Програма Power Banking, ініційована НБУ, до якої приєднався і наш банк, забезпечила роботу 23-х чергових відділень з генераторами та системами зв'язку. Це дозволило надавати клієнтам доступ до основних банківських послуг навіть під час блекаутів і критичних ситуацій. Окрім цього, Power Banking став своєрідними пунктами незламності, де люди могли отримати доступ до тепла, інтернету, зарядити пристрої та отримати необхідну підтримку.

Також завдяки жорстким заходам НБУ вдалося зберегти стабільність національної валюти, що позитивно вплинуло на діяльність банківської системи.

Підтримання низьких та стабільних темпів інфляції теж дозволило зберегти купівельну спроможність національної валюти, що допомогло стабілізувати фінансовий ринок.

Завдяки цим заходам, наша фінансова система залишається стабільною, а банк продовжує виконувати всі свої функції без перебоїв. Вже у другій половині 2022 року ми відновили кредитування корпоративного та мікробізнесу. У 2023 році відновили програми споживчого кредитування, а 2024 рік плануємо присвятити розвитку карткових продуктів.

— Ви персонально та банк активно займаєтеся благодійністю, підтримуючи різні ініціативи в час війни. Які з цих проектів є наразі в пріоритеті?

— Ми ініціювали акцію "Зберемо разом з Alliance для ЗСУ", в рамках якої частину відсотків від депозитів направляємо на підтримку Збройних сил України. Також надаємо адресну допомогу військовим частинам, закуповуючи необхідне обладнання. Окрім цього, ми продовжуємо співпрацю з фондами для реалізації різних ініціатив, спрямованих на допомогу як армії, так і цивільному населенню.

Банк регулярно отримує подяки від керівного та особового складу військових частин за патріотизм, активну громадянську позицію, небайдужість та значну допомогу захисникам України. Але, безумовно, більшою є наша вдячність ЗСУ, які своєю самовідданістю та боротьбою дозволяють нам думати не лише про свою безпеку, а й про безпеку тих, хто цього потребує.

— Чи були якісь виклики у реалізації благодійних ініціатив через військову ситуацію в країні?

— Звичайно, війна створює додаткові труднощі для реалізації благодійних ініціатив. Логістичні проблеми, безпекові ризики та нестабільність ситуації на фронті ускладнюють доставку допомоги в гарячі точки. Окрім цього, часто важко налагодити безперервне постачання необхідних ресурсів через збої у роботі постачальників або транспортних компаній. Однак, попри ці виклики, ми продовжуємо підтримувати армію та допомагати нашим захисникам, шукаючи шляхи подолання цих бар'єрів.

— Чи співпрацюєте ви з іншими благодійними організаціями або державними структурами у рамках ваших ініціатив?

— Так, ми співпрацюємо з багатьма благодійними організаціями. Одним із найбільш вагомих проектів є "Форум Добрих Справ", який ми започаткували ще до повномасштабної війни. Це платформа, що об’єднує людей, які реалізовують благодійні та громадські ініціативи. Наш банк є головним партнером цього проекту, який щорічно збирає понад 3000 учасників та 150 спікерів для обговорення ключових ініціатив.

— Раніше в інтерв'ю РБК-Україна ви розповідали про судові справи, пов'язані з банком та "Укренерго". Яка нині ситуація з цією справою, які виклики стоять перед банком у судовій площині, і що ви робите для їхнього вирішення?

— Судові справи, пов'язані з "Укренерго", продовжуються, але вони не мають суттєвого впливу на діяльність банку. Ми ретельно відслідковуємо всі юридичні процеси і приймаємо всі необхідні заходи для мінімізації ризиків. Банк підтримує фінансову стабільність, виконує всі нормативи ліквідності та працює відповідно до вимог регулятора.

Щодо кейсу з "Укренерго", то з радістю можу сказати, що вже друга інстанція (апеляційна) підтвердила нашу правоту. У судових рішеннях зазначено, що дії "Укренерго" були недобросовісними, тому банк не повинен платити за претензією, яка була створена навмисними діями з боку керівництва НЕК на початку війни.

З цим, до речі, й пов'язана істерична реакція наших недоброзичливців, супроводжена абсурдними вкидами на "зливних" сайтах, безглуздими петиціями до президента, де, на думку її автора, я зараз перебуваю не перед вами в Києві, а десь за кордоном. Це все викликає в мене злість та образу. Не знаю, де автор цієї петиції, але з середини червня 2022 року я постійно перебуваю в Україні й займаюся питаннями розвитку банку "Альянс".

— Який вплив ці судові справи мають на діяльність банку? Чи є ризики, які можуть вплинути на стабільність бізнесу в майбутньому?

— Судові справи не впливають на стабільність діяльності банку. Ми продовжуємо виконувати всі економічні нормативи ліквідності, а також підтримуємо високу надійність для наших клієнтів.

Банк має достатній запас ліквідних коштів та запас фінансової стійкості.

Станом на 18 серпня 2023 року наш коефіцієнт покриття ліквідністю становив 250,6%, що значно перевищує нормативні вимоги.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги банку до рівня "ССС+", прогноз — "стабільний".

Незалежний аудитор також підтвердив фінансову звітність банку за 2023 рік. Юридичні ризики, пов’язані з позовами майнового характеру на значні суми, з якими працює банк, не здійснюють значного впливу на його діяльність і оцінені як незначні.

Тому, попри поточні виклики та ситуацію в країні, ми впевнені у нашій стабільності в майбутньому. Ми нещодавно пройшли планову перевірку Нацбанку та податкової служби без будь-яких суттєвих зауважень. Наші партнери також високо оцінюють нашу здатність управляти ризиками та підтримувати прозорість у всіх процесах.