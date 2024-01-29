Олександр Сосіс, акціонер банку "Альянс" про справу НАБУ: Сподіваюсь, це помилка, а не те, про що говорилось на останньому засіданні РНБО

На початку січня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру особам в організації схеми заволодіння електричною енергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів.

За даними слідства, у березні 2022 року "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, купило у державного "Укренерго" електроенергію на 716 млн гривень. При цьому трейдер вже мав заборгованість перед "Укренерго", але керівник відповідного департаменту держкомпанії не зупинив продаж. На той час гарантом оплати виступав банк "Альянс", а рішення підписувала голова правління Юлія Фролова.

РБК-Україна звернулось до головного акціонера банку "Альянс" Олександра Сосіса з проханням прокоментувати цю справу, а також дати оцінку діям правоохоронних органів.

– Що можете сказати як головний акціонер стосовно підозри з боку правоохоронних органів (НАБУ) до Юлії Фролової – голови правління банку "Альянс"?

– Спочатку суть проблеми: у вересні 2021 року банк видав гарантію в рамках своєї звичайної діяльності, яка надавалася відповідно до Правил енергоринку з метою забезпечення обов'язків з балансування електроенергії учасника ринку "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго". Варто зауважити, що у гарантії було прямо вказано, що вона покриває ризики у випадку, якщо як "Укренерго", так і "Юнайтед Енерджі" дотримуються правил енергоринку та виконують свої обов'язки згідно з затвердженими НКРЕКП правил.

Зокрема, "Укренерго" заборонено відпускати енергію компаніям, що мають ознаки переддефолтного або дефолтного стану, а також не списувати гроші зі спеціальних рахунків трейдера, куди надходять кошти від споживачів щодня. У березні 2022 року "Укренерго" відпускає електроенергію "Юнайтед Енерджі", хоча вже мала заборгованість, порушуючи правила розрахунків за електроенергію по спецрахунках.

Утворені в результаті неправомірних дій "Укренерго" заборгованості після неплатежів трейдером "Юнайтед Енерджі", з порушенням умов гарантій та процедур пред'явлення, було направлено в банк. Факт незаконної діяльності "Укренерго" встановила Державна аудиторська служба України під час своєї перевірки, про це у своєму звіті зазначила НКРЕКП.

– Чи має банк платити за гарантією у такому випадку?

– Я багато років працював у страховому бізнесі, й можу вам точно сказати, що якщо ви застрахували свій будинок, а потім було встановлено, що ви самі його підпалили з метою отримання страхової виплати, то страхова компанія буде судитися з вами до повної своєї перемоги. Отже, банк у суді відстоює свою правоту у даній справі. Щобільше, Офіс генерального прокурора визнала банк потерпілою стороною, тобто такою, яка стала жертвою неправомірних дій "Укренерго" та "Юнайтед Енерджі".

І чому в цій справі з’явилось НАБУ, спитаєте ви?

А тому, що вони підозрюють змову між вищезгаданими компаніями, учасниками енергоринку, і розпочали своє слідство.

І до чого тут голова правління банку, яка просто підписало бланк гарантії, які десятками виписуються банками України кожен день?

Банк потерпіла сторона, де тут злий умисел з боку голови правління? Де неправомірна вигода?

Де зрештою збитки для когось, якщо сторони знаходяться в господарському судовому процесі?

Ми всі дуже поважаємо НАБУ, і в Україні, і за кордоном, але в НАБУ працюють не роботи, а люди. А люди можуть помилятися. І я думаю, що це просто помилка, яка буде виправлена або самими слідчими, або суддею. І я дуже хочу вірити, що це просто помилка, а не та ситуація, яка обговорювалась на останньому РНБО і висвітлювалась представниками бізнесу та влади.

І ще одна цікава річ, яка звучала у публічному просторі. НАБУ заявило, що арештувало на рахунках компаній, пов'язаних з "Юнайтед Енерджі", 665 млн грн і 36 млн євро. Отже, коштів для погашення збитків (770 млн грн) "Укренерго", якщо вони є, вистачає з запасом. Тоді в чому проблема і яке відношення до цього має потерпіла сторона – комерційний банк?

– До речі, що нового ви можете розповісти про діяльність банку "Альянс"?

– Попри війну, банк продовжує розвиватися та робить це дуже активно. Обсяги споживчого кредитування зросли у рази, завдяки запуску власного процесингу найбільші компанії-агрегатори ринку електронної комерції укладають договори на обслуговування, і навіть сформувалася черга охочих. Банк провів акціонерний загальний збір, та затвердив збільшення статутного капіталу на 234 млн гривень. За останній рік відкрито 3 нових відділення, та відновлена робота в Херсоні та Харкові. Всі нормативи НБУ виконуються, робота банку прибуткова.

Надаємо постійну допомогу Збройним силам України, я особисто і працівники банку. Зараз триває акція зі збору коштів на закупівлю дронів для найефективнішого підрозділу Служби безпеки України "Білі Вовки". Банк вже п'ять років поспіль підтримує проведення "Форумів Добрих справ", таких форумів вже проведено 10, а в березні готується наступний.

Також я є головою наглядової ради та головним донором Інституту розвитку громадянського суспільства імені Голді Меїр, який зараз активно розвиває центри реабілітації для військових.