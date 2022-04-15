Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла

Первые минуты разговора с главой Харьковской ОГА Олегом Синегубовым прерывает информация об очередной атаке россиян. Агрессор обстрелял Харьков из "Градов". В течение суток враг проводит десятки обстрелов города, уничтожая дома и мирное население. И в такой обстановке вся область, расположенная на границе со страной-агрессором, живет уже полтора месяца. Сейчас оккупанты контролируют часть региона, откуда, вероятно, собираются наступать на Донбасс.

– Есть ли у вас примерные подсчеты, какое количество вражеских войск сейчас находится на территории области? Уменьшилось ли, или, может, увеличилось их количество, сравнивая с первыми днями вторжения?

– Насчет точной цифры – это данные разведки и я бы не хотел их сообщать. Они нам хорошо известны – у нас заседания Штаба обороны проходят ежедневно и как раз вчера (разговор состоялся 13 апреля, - ред.) у нас был очередной подсчет.

Что касается сравнения с началом войны – 24 февраля, то у нас на территории области были разные направления фронта. У нас было сумское направление, которое сейчас освобождено. Следующий – это северный фронт, белгородское направление. И дальше кулиничевское направление – это юго-восточный фронт. И еще также изюмское и чугуевское направления. В начале войны по этим фронтам одновременно шли атаки. Но наши ВСУ достойно выстояли и отогнали врага.

Сейчас россияне передислоцируют свои войска на изюмское направление через Купянск. Мы видим, что часть войск, которая отошла от киевского, черниговского и сумского направлений, не в полном своем боевом составе. Однако они проходят сейчас ротацию на территории РФ, на белгородском направлении.

Дальше мы прогнозируем, что они или пойдут непосредственно с севера к нам. Или пойдут на восток через изюмское направление для того, чтобы увеличить свое военное присутствие в Донецкой и Луганской областях и отрезать линию ООС. Это у них, наверное, сейчас основной план. Но мы готовы к обороне на любом направлении – к ударам с севера, с северо-востока или же с изюмского направления, где у нас сейчас идет активная боевая фаза. ВСУ значительно укрепили свои позиции, укрепили личный состав и вооружение. Поэтому мы просчитали любые сценарии.

– Считаете ли вы, что у оккупантов есть намерение захватить Харьков и всю Харьковскую область?

– Мы не исключаем это намерение. Мы к этому вполне готовы, не уменьшаем свое военное присутствие на обороне Харькова и тех фронтах, где мы уже выстояли. Мы лишь укрепляемся.

Ведь мы видим планы врага – где-то он готовит фортификационные сооружения, где-то окапывается и тому подобное. Сейчас это уже происходит не набегом, как они пробовали вначале. Сейчас они лучше спланировали атаку, если это произойдет – мы к ней готовы.

И мы тоже не стоим на месте. Мы освобождаем наши территории на дергачевском направлении, а также на сумском, который приближен к белгородскому направлению. У нас идут бои по направлению Золочева, Дергачей. На роганском направлении (купянско-волчанское направление) мы также движемся и освобождаем наши населенные пункты – это Малая Рогань, Ольховка и тому подобное.

– А какие населенные пункты они сейчас временно контролируют и какая там ситуация? Пытаются ли они устанавливать какие-то свои оккупационные администрации?

– Если говорить, например, о населенном пункте Липцы – это северное направление – там были такие намерения. Они даже привезли своего человека, которого поставили "главой" населенного пункта, потому что местные власти отказались идти на сотрудничество. Это местный человек, который в течение последних двух лет проживал на территории РФ, предатель Украины.

Оккупанты пытались там установить какой-то свой порядок, однако никаких шагов по поддержке "русского мира" (вроде псевдореферендумов, - ред.) и тому подобное, по нашей информации, они не делали. Им, собственно говоря, этот населенный пункт нужен только как место дислокации для атаки на город Харьков.

На востоке есть города Волчанск и Купянск, которые также примерно месяц находятся под временной оккупацией. В Волчанске они пытались поднимать российский флаг, создавать псевдоистории по поддержке российского вторжения. Однако им это не удалось.

Мы коммуницируем с теми населенными пунктами, которые ближе к границе – поверьте, там Россию не поддерживают, несмотря на то, что там преимущественно русскоязычное население. И сейчас они категорически настроены против РФ. Конечно, есть предатели, в отношении которых ведутся уголовные производства и которые с первого дня начали сотрудничать с Россией.

Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея – там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов. После этого было начато уголовное производство, но этот мэр, по нашей информации, уже не находится на территории Украины.

– Это единичные случаи, когда представители местного самоуправления области становятся коллаборантами, или это распространено?

– Я не могу сказать, что это распространено – это исключительно единичные случаи. И все же, я с уверенностью могу отметить, что местное население является патриотами своей земли. Эта война очень объединила нацию. И все – и украиноязычные, и русскоязычные жители – показали себя патриотами. Война показала, кто есть кто.

– В последних заявлениях вы говорили, что пока не видите необходимости массовой эвакуации из Харькова. А относительно Харьковской области – есть ли отдельные районы, из которых нужно проводить массовую эвакуацию?

– Да, конечно. Мы постоянно об этом коммуницируем с военными. Это прежде всего касается населенных пунктов Изюмского направления. Город Лозовая-оттуда мы уже эвакуировали более 30 тысяч человек. Еще примерно 30 тысяч остаются там. Эвакуация проводится автомобильным и железнодорожным транспортом. Мы постоянно сообщаем людям о безопасных путях.

И также эвакуация проходит из населенного пункта Барвенково, это также изюмское направление. Мы прогнозируем, что театр военных действий может также распространиться и на территории этих населенных пунктов. Чтобы у нас не было второго "Изюма", когда город фактически находится в блокаде, или, не дай Бог, второго "Мариуполя", мы вынуждены рекомендовать людям выезжать в более безопасные места. По другим населенным пунктам и другим направлениям – решение о проведении организованной эвакуации пока не принималось.

– В начале разговора мы заговорили о намерениях агрессора в отношении Харькова. А видите ли вы угрозу того, что оккупантам удастся захватить Харьков?

– Нет. Я убежден, что битву за город Харьков они уже на самом деле проиграли. И они это поняли еще в первую неделю войны. Оккупанты здесь потеряли достаточно большое количество живой силы, очень много бронированной техники, авиации. И если мы удержали город еще тогда, то сейчас оборона Харькова в разы сильнее. Поэтому у них просто нет шансов. Если они все же решат штурмовать Харьков, то им нужно привести значительно больше войск, чем те, которые здесь находятся на месте. А собрать такое количество им будет крайне непросто.

– Есть ли в Харькове диверсанты?

– В начале мы фиксировали диверсионные группы, которые к нам заходили, возможно, еще раньше – полгода назад – и находились здесь в состоянии ожидания. Вероятно, у них здесь хранилось в схронах и какое-то оружие.

Самая большая группа, которую мы фиксировали – примерно 15 человек. Они все были вооружены, их заблокировали и уничтожили. Потом мы обнаруживали группы по двое, по трое человек, которые занимались метками и маячками. Наши правоохранительные органы работают, диверсантов выявляют. Однако массового выявления диверсантов у нас уже нет.

Где-то мы обнаруживаем наводчиков, которые являются фактически агентами страны-агрессора и сотрудничают с врагом, помогая ему уничтожать исключительно гражданское население. Это то, что у нас сейчас, к сожалению, происходит по городу Харьков. Мы ежедневно фиксируем потери среди гражданских.

Знаете, всю позапрошлую ночь врачи боролись за жизнь двухлетнего мальчика. К сожалению, спасти его не удалось. Утром этот ребенок умер. И это один из примеров. А таких примеров можно привести десятки. Ты их переживаешь сквозь себя. Ты навещаешь их в больнице. У меня есть свои дети: младшему два года, старшему – пять…

Была семья – мать гуляла с двухлетней девочкой и пятилетним мальчиком. И тут прилетел "Град". Мать сразу убило, осталась только бабушка. У младшего ребенка сквозное повреждение головы, мозга. Но, к счастью, этот ребенок выжил, пришел в себя, реагирует на естественные раздражители и уже сегодня начал есть самостоятельно из бутылочки. Мальчик тоже был ранен – выжил.

И таких примеров я могу привести множество. Когда меня спрашивают потери среди зданий – все это мы отстроим. А кто вернет те потерянные семьи, искалеченные жизни? Этого вернуть невозможно.

– The New York Times недавно писало, что эти войска агрессора, которые движутся в Изюм, могут пойти в наступление на город Днепр. Вы согласны с такой оценкой? Ведь вы уже об этом отметили, также наши эксперты и военные говорят, что у россиян все же планы повести эти войска от Изюма на Донбасс.

– Мое мнение, мнение наших военных заключается в том, что мы должны прогнозировать совершенно разные сценарии. Мы даже просчитываем сценарий возможной блокады города Харькова и отрезания нас от киевской трассы М03 Киев - Харьков и от сообщения с Днепром. Это две основные артерии, которые мы сейчас имеем. Сейчас это маловероятно, потому что сумское направление освобождено, но среди сценариев это также есть.

Когда у нас идет большое скопление техники на изюмском направлении, мы также просчитываем различные варианты. Самый вероятный сейчас – это движение врага на Луганскую и Донецкую область, чтобы усилить там свое военное присутствие. Дальше, чтобы наступать на город Днепр – это сделать очень сложно.

Мне очень хочется поделиться многими победами нашей армии. Поверьте, они уничтожают чрезвычайно много войск противника. Даже не сотни вражеской техники и солдат. Однако не можем разглашать детали, потому что операции наших военных продолжаются.

– Считаете ли вы реальным в ближайшее время выбить русских за пределы области?

– Мы сейчас стоим в обороне. Это другой расчет сил и средств. Если мы пойдем в наступление – это уже совсем другой расчет сил и средств. У нас достаточно сил, чтобы это делать. Однако мы должны это делать по всему фронту, несмотря на военную обстановку по всей стране, даже в Херсоне. Это как целостная карта. Как только будет возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем. Наши военные и морально, и технически к этому готовы.

– Какая гуманитарная ситуация в области? Насколько Харьковская область обеспечена продовольствием и медикаментами?

– Мы ежедневно получаем около 300 тонн гуманитарной помощи из разных источников. Это и международные организации, и различные фонды, помогают народные депутаты, люди за собственные средства собирают. Другой уровень помощи – это то, что закупается за средства государственного бюджета. Сначала мы подаем перечень того, что нам нужно. Правительство определило единого закупщика – "Укрзализныцю", то есть все для области покупается через "Укрзализныцю", учитывая наши нужды.

Второе – это стратегические запасы, которые были у государства, а также организованная помощь, которая, например, поступает из Польши. Я лично с помощью Офиса президента и вице-премьер-министра Ирины Верещук общался с министром кабинета министров польского правительства. Достигнута такая договоренность, что нам еженедельно будут отправлять по 600 тонн продуктов питания, и уже пошло две поставки.

Это для нас очень весомая помощь, которая позволяет нам, во-первых, сформировать стратегический запас продуктов питания в Харькове. Во-вторых, мы уже смогли организовать логистические центры, через которые с помощью "Новой почты", "Укрпочты" мы можем передавать продовольствие людям.

Если говорить о территориальных общинах, то у нас отлажена система так: каждый глава города подает к нам заявку с перечнем того, что нужно. Мы ее верифицируем через райгосадминистрацию. Это если формализовать, хотя мы на самом деле уже сами знаем, где и какая гуманитарная помощь нужна и сразу ее туда доставляем.

Если это оккупированные территории, как например город Изюм, то враг нам не подтверждает туда гуманитарных коридоров. Поэтому мы довозим помощь до ближайших населенных пунктов, после этого волонтеры перегружают ее на маленькие авто и также при помощи органов местного самоуправления "партизанщиной" привозят ее на место.

– Какая у вас ситуация с посевной в области? Ведутся ли какие-то работы в тех районах, где относительно безопасно?

– Ведутся. Мы планируем засеять 60-80% наших пахотных земель. У нас ведутся работы ежедневно, мы наладили процесс с военными. Разработали специальные пропуска для сельскохозяйственной техники. Согласовали те места, где может проводиться посевная и где это однозначно опасно делать. Ведь у нас есть и факты минирования. Делаем все для того, чтобы Харьковская область была обязательно с хлебом.