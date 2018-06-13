7 карточек Олег Сенцов. Що потрібно знати про українського політв'язня в РФ

1 Хто такий Олег Сенцов? Олег Сенцов – український кінорежисер, письменник, сценарист. Народився в Сімферополі. Брав участь у Революції Гідності, був активістом руху "Автомайдан", під час російської інтервенції в Криму підтримував українських військових. У Олега Сенцова є двоє дітей. Його рідні досі живуть в Криму.

2 В чому його звинуватили? Олега Сенцова затримали в окупованому Криму представники ФСБ 10 травня 2014 року. Його підозрювали в підготовці терактів на аннексованому півострові. Разом з Сенцовым були затримані Геннадій Афанасьєв, Олександр Кольченко та Олексій Черній. 25 серпня 2015 року Військовий суд Ростова-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Докази, на підставі яких режисера засудили, були отримані в результаті показань двох свідків. Один з них – "підозрюваний" у справі Геннадій Афанасьєв – публічно відмовився від своїх показань, заявивши на суді, що вони були дані під катуванням ФСБ. Зараз Олег Сенцов знаходиться в колонії міста Лабитнангі за Північним полярним колом.

3 Яка позиція Олега Сенцова? З самого початку український режисер заперечував свою провину. 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів на території Російської Федерації. Після двох тижнів голодування Сенцов погодився на підтримуючу терапію. 7 червня у листі російській правозахисниці Зої Свєтовій Олег Сенцов написав: "Я не програв і пощади не прошу. Я прекрасно усвідомлював, на що йшов, за що я опинився тут, і ні про що не шкодую". Як зазначила двоюрідна сестра політв'язня Наталія Каплан, Олег Сенцов оголосив голодування напередодні Чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії, щоб привернути увагу якомога більшої кількості людей.

4 Яка позиція міжнародного співтовариства? Після оголошення вироку Олегу Сенцову верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Федеріка Могерини заявила, що справа Сенцова і Кольченко "є порушенням міжнародного права і елементарних стандартів правосуддя". Міжнародний правозахисний центр "Меморіал" визнав Олега Сенцова і Олександра Кольченко політичними в'язнями. Генеральний секретар Міжнародної правозахисної організації Amnesty International Саліл Шетті на 25-й день голодування Сенцова висловив підтримку політв'язню українцю і закликав до його звільнення. З вимогою звільнити Олега Сенцова до міністра закордонних справ Росії звертався представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. Про подібну вимогу також заявляли в ПАРЄ. Сам Олег Сенцов написав лист лідерам країн "Великої сімки". Він подякував політикам за допомогу Україні і висловив сподівання, що представники G7 зможуть щось зробити для вирішення долі решти політв'язнів, не зосереджуючись тільки на ньому. Ситуацію з політв'язнем Олегом Сенцовым буде розглянуто 14 червня на пленарній сесії Європарламенту.

5 Що говорить Кремль? Відповідаючи на питання російських громадян під час "Прямої лінії" Володимир Путін заявив, що поки не думав про можливості обміну Олега Сенцова на журналіста Кирила Вишинського, керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" якого заарештував херсонський суд за підозрою в держзраді. Глава Кремля вважає, що звинувачення, висунуті Вишинському та Сенцову "неспівставні".

6 Хто підтримує Олега Сенцова? Організована глобальна акція #SaveOlegSentsov. Із закликом звільнити Олега Сенцова влаштовуються численні мітинги, акції протесту та флешмоби. У Росії з метою підтримки Сенцова влаштовують одиночні пікети. Свою підтримку українському режисерові висловлюють вітчизняні, західні та російські діячі культури. Серед них – актори Джонні Депп, Меріл Стріп, режисери Кшиштоф Зануссі, Кен Лоуч представники Європейської кіноакадемії. До закликів звільнити Олега Сенцова також приєдналися і російські актори і режисери. Андрій Звягінцев, Ксенія Раппопорт, Максим Віторган, Євген Циганов та інші знялися у відеороликах, зачитуючи уривки творів Олега Сенцова. Російська газета "Троїцький варіант" на своєму сайті опублікувала список літераторів та науковців, які підписали заяву "Врятувати Олега Сенцова". Американський ПЕН-центр направив Володимиру Путіну лист з вимогою звільнити Олега Сенцова. Перед початком Чемпіонату світу з футболу, який буде проходити в Росії, послання також адресували президенту ФІФА Джанні Інфантіно.

7 Які перспективи його звільнення? Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу ATR не виключив, що Олег Сенцов може бути звільнений за допомогою Туреччини, як це сталося при обміні політв'язнів Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза на росіян, звинувачених у шпигунстві. За словами адвоката Дмитра Дінзе, його підзахисний Олег Сенцов має намір голодувати до смерті або до виконання вимог – звільнення всіх 64-х українських політв'язнів в Росії.

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