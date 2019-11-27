Олег Крот и Юрий Лазебников с Techiia в Кропивницком оборудовали операционную системой освещения

Ранее операции в хирургическом отделении выполняли устаревшим оборудованием. После установки нового оборудования в хирургии на сумму свыше 4 млн грн, Олег Крот и Юрий Лазебников решили закупить для операционной современное освещение немецкой компании Simeonmedical стоимостью 306 тыс грн.

“Нас часто спрашивают, почему именно Кропивницкий? Все просто: здесь работает первоклассный нейрохирург, который спасает жизни детей. Талант, умение и знания есть, зато аппаратура – не лучшая. Поэтому мы решили обеспечить его всем необходимым. Постепенно оборудуем хирургию аппаратами, которыми пользуются в лучших европейских клиниках”, – рассказывает Олег Крот, соучредитель ГО “Фундация Течение” и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Светильник Sim.LED 500 MC значительно облегчил работу хирургам. Система LED-фонарей предотвращает образование теней, возможность регулирования теплоты света помогает хирургам подобрать оптимальные условия для каждой операции. Светильник питается от аккумулятора и является мобильным – его можно использовать в различных операционных.

“Когда мы выбираем проекты для финансирования, обязательно руководствуемся критериями долгосрочности. Все, что мы делаем, должно долго служить и приносить пользу. Если покупаем оборудование – то только признанных в мире производителей, которые гарантируют бесперебойную работу в течение многих лет, – поясняет Юрий Лазебников, соучредитель ГО “Фундация Течение” и управляющий партнер холдинга TECHIIA. – Мы не ограничиваем себя только медицинскими проектами. В нашем фокусе также STEM-образование и диджитализация регионов. Охотно выслушаем каждую идею, которая способна изменить Украину, и поддержим лучшие”.

Это уже второй раз в течение осени ГО “Фундация Течение” передает оборудование детской больнице в Кропивницкому. С сентября в хирургическом отделении используют современную трепанаційну систему и электрокоагулятор, которые позволяют проводить безопасные и бескровные операции на головном мозге. Обустройство операционной отметили авторитетные издания – ГО “Фундация Течение” включили в топ-10 проектов корпоративной социальной ответственности по версии журнала “Бизнес”.

“Помощь меценатов крайне важна для нашей больницы. Раньше нам часто приходилось транспортировать пациентов в Киев, потому что у нас просто не было необходимого для сложных операций оборудования. Теперь благодаря Олегу и Юрию все поменялось – мы можем проводить операции на месте, не теряя драгоценное время на трансфер пациентов”, – комментирует Александр Пызин, нейрохирург детской больницы в Кропивницкому.