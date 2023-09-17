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В окупованому Токмаку пролунав потужний вибух

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району. Що ж на цей раз трапилось у окупантів? Чекаємо подробиць від Генштабу", - написав він. 

Ситуація у Запорізькій області

Російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно українські захисники звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у цьому районі.

Крім того, за даними британської розвідки, російські терористи ймовірно посилили оборону навколо тимчасово окупованого Токмака на півдні України.

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Запорожская областьВійна Росії проти України