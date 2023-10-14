В окупованому Севастополі пролунали вибухи

В окупованому Севастополі сьогодні, 14 жовтня, пролунали вибухи. Це сталось відразу після оголошення в місті повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канал .

За даними місцевих жителів, вибухи пролунали відразу після оголошення в місті повітряної тривоги.

За даними проросійських Telegram-каналів, за кілька хвилин після вибухів повітряна тривога скінчилась.

Ситуація у Криму

Російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів окупанти перекидають зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом окупантам стало небезпечно у Криму. Сили оборону атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Так, нещодавно у районі Севастополя підірвався корабель "Павло Державін" Чорноморського флоту РФ.

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