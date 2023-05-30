В окупованому Севастополі лунають постріли (відео)
У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 30 травня, чути стрілянину зі стрілецької зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.
Telegram-канал оприлюднив відео, на якому можна почути стрілянину у Севастополі. При цьому уточнюється, що вона лунає на північному молу у Севастопольській бухті.
Ні офіційні джерела, ні так звані "влада" поки не називали причин інциденту.
Вибухи та стрілянина у Севастополі
Зазначимо, що в окупованому Севастополі жителі часто чують вибухи та стрілянину. Окупанти зазвичай стверджують проведення навчань у місті. Зрідка вони заявляють про "атаку безпілотників".
Наприклад, востаннє вибухи в місті пролунали 25 травня вночі. Тоді "губернатор" розповідав, що по місту нібито намагалися бити за допомогою дронів.
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