В окупованому Мелітополі ПВК "Вагнер" вербує українських ув'язнених, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни для того, аби поповнити втрати особового складу, вдаються до вербування українських ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"До Мелітополя приїжджають наглядачі й ходять по в'язницях. Вони намагаються знайти там людей для своїх ПВК", - зазначив мер.

Федоров також розповів, що за час окупації до тюрми потрапила приблизно тисяча мешканців міста.

"Деякі жителі сидять на підвалі вже від 6 до 11 місяців. Частину з них примусово відправили на копання окопів. Декого засудили до довічного ув'язнення. У Мелітополі є не менше 5 катівень для полонених", - додав посадовець.