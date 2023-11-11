В окупованому Мелітополі пролунав вибух

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні, 11 листопада пролунали гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Мелітопольський мер повідомив, що в місті пролунав гучний вибух.
"Окупанти не догледіли вибухівку? Чекаємо на подробиці", - додав Федоров.
"Наразі мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" та "Агат", які ворог перетворив на військові бази", - повідомив міський голова.
До того ж, за словами Федорова, після вибуху, який чуло все місто, Мелітополем на шаленій швидкості їздять поліцейські авто.
Ситуація у Запорізькій області
Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.
Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно не у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.
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