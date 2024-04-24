В окупованому Маріуполі вночі пролунала серія вибухів, - радник мера

За його словами, вибухів було щонайменше 12, а сталася така "бавовна" о 01:20.

"Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян)", - розповів Андрющенко.

Також він зазначив, що можлива причина - "серія прильотів", проте наразі подробиці з'ясовуються.

При цьому він навів інші пояснення цих вибухів - з боку окупаційної "влади".

"По місту прильотів не зафіксовано, однак залишається відкритим питання району. Намагаємось встановити причину. Через пів години після вибухів російські моніторингові пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по Кураховому". Попередньо інформація виглядає як чергове "заспокійливе" з серії "горів комиш". Однак, прямо на зараз деталі невідомі", - написав Андрющенко у своєму Telegram.

"Загадкові" вибухи в Маріуполі

Зауважимо, буквально вчора Андрющенко також розповів про сильну пожежу у цьому окупованому місті, яка сталася після таємничих прильотів.

За його словами, пожежа була досить масштабна, а сталася вона ввечері 22 квітня у лівобережних районах Маріуполя. Перед цим у місті стався приліт по казармах загарбників, однак росіяни стверджують, що було "загоряння комиша".