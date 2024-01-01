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В окупованому Лисичанську був "приліт" по училищу, де базувалися солдати РФ, - ЗМІ

Ілюстративне фото: в окупованому Лисичанську був "приліт" по училищу, де базувалися солдати РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Тимчасово окупований Лисичанськ учора, 31 грудня, перебував під ударом. "Приліт", ймовірно, зафіксували по будівлі з російськими солдатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

За інформацією видання, факт удару по Лисичанську сьогодні вночі підтвердила окупаційна адміністрація міста.

"О 00:40 (23:40 за Києвом - ред.) вулиці міста освітили розриви снарядів… Але навіть дива у новому році на нашому боці - внаслідок обстрілу жоден мирний житель не постраждав", - сказано у повідомленні "адміністрації".

Але російські Telegram-канали пишуть про те, що українські військові нібито вдарили по розташуванню козацького добровольчого загону "Кубань" (БАРС-16). Солдати базувалися у 94-му училищі у Лисичанську.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України регулярно лунають вибухи. Часто вони є наслідком ударів українських захисників по російських солдатів та їхньої техніки. Також в окупації працюють партизани.

Декілька тижнів тому у тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху поранення отримав "поліцейський", який приїхав із Краснодара.

При цьому 22 грудня у Бердянську лунали вибухи. Вони сталися під час атаки безпілотників на місто.

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