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В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів

Фото: в Криму пролунали вибухи вночі 10 серпня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи сьогодні вночі, 10 серпня. Росіяни кажуть про безпілотники над Севастополем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ.

Вибухи пролунали у Сакському районі Криму. Російська окупаційна влада заявила, що поблизу міста Севастополь засобами протиповітряної оборони нібито було збито два безпілотника. 

Також, у Міністерстві оборони РФ повідомили, що 9 дронів нібито були збиті засобами радіоелектронної боротьби.

Вибухи у Криму

9 серпня у Джанкойському районі пролунали вибухи. Пізніше там зафіксували активність російських гелікоптерів, які прямували у бік Азовського моря. Також, дим помітили у Севастопольській бухті.

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