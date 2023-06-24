В окупованому Криму чули вибухи

За даними місцевих жителів, два глухих вибухи було чутно в Сімферополі. А також звуки вибухів чули в Бердянську.

Російські військові повідомили, що працювали системи ППО.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, що 22 червня, було завдано удару Чонгарськими мостами, які з'єднують Крим і Херсонську область. Об'єкти інфраструктури знаходяться на тимчасово окупованій території. Окупанти вранці заявили про обстріл автомобільних мостів. За даними росЗМІ, удару завдали нібито далекобійні ракети Storm Shadow.

Пізніше у мережі з'явилися відео, що підтверджують, що мости були пошкоджені. На опублікованих кадрах видно, що пошкоджено не лише дорожнє покриття, а й конструкції мостів.

Експерти зазначають, що ці мости війська РФ використовують для постачання техніки та боєприпасів на лінію фронту на півдні України.

Про значення Чонгарських мостів та наслідки удару - читайте у матеріалі РБК-Україна "Логістичний пекло. Як удар по Чонгарському мосту ускладнить життя окупантів у Криму та на півдні".

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