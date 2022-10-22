В окупованому Херсоні перебої з інтернетом

Станом на вечір 22 жовтня в окупованому Херсоні почалися перебої з інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертну групу Netblocks .

"Оперативні метрики показують, що мережі в українському Херсоні, які були перенаправлені до Росії через інтернет-провайдер Miranda, відключилися", - йдеться у повідомленні. Відключення інтернету відбувається на тлі закликів окупаційної влади евакуюватися з Херсона. Фото: у Херсоні перебої з інтернетом (twitter.com/netblocks)