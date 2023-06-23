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В окупованому Генічеську "приліт": над містом видніється дим

Фото: в окупованому Генічеську фіксують "приліт" (t.me/genichua)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області сьогодні, 23 червня, вдень зафіксували "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

У мережі пишуть, що після "прильоту" над містом здіймається густий дим.

Більш детальної інформації про інцидент поки немає. При цьому офіційні представники України ще не коментували вибухи в Генічеську.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, останнім часом офіційні представники України чи Telegram-канали часто пишуть про вибухи на тимчасово окупованих територіях. Під ударом опиняються російські склади з боєприпасами чи пункти дислокації солдатів.

Наприклад, 18 червня стало відомо, що під Генічеськом українські військові знищили склад боєприпасів.

Учора, 22 червня, кілька вибухів чули жителі тимчасово окупованого Мелітополя.

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Херсонська областьвибухиГеническВійна Росії проти України