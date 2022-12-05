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В окупованому Джанкої пролунали вибухи

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Джанкой, Понеділок 05 грудня 2022 15:17
В окупованому Джанкої пролунали вибухи Фото: у Джанкої сьогодні прогриміли вибухи (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На території окупованого Криму в Джанкої пролунали вибухи. Наразі деталей немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".

За словами місцевих жителів, прогриміло щонайменше два вибухи. У місцевих телеграм-пабліках обговорюються так звані "хлопки", подробиць поки що немає.

Зазначимо, у Джанкої знаходиться військовий аеродром.

В окупованому Джанкої пролунали вибухи

Фото: у Джанкої пролунали вибухи (deepstatemap.live)

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що росіяни перетворили Джанкой та прилеглі райони на найбільшу військову базу на півострові.

За його словами, на півночі Криму також знаходяться російські резерви для посилення угруповань на Наддніпрянському та Оріхівському напрямках.

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Джанкой Крым Вибух
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