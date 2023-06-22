ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Бердянську сталася аварія на насосній станції: є загиблий

Новость на русском →
Бердянськ, Четвер 22 червня 2023 13:33
В окупованому Бердянську сталася аварія на насосній станції: є загиблий Фото: у Бердянську сталася аварія на насосній станції (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Бердянську (Запорізька область) сталася аварія на каналізаційній насосній станції. Внаслідок інциденту загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію в Telegram.

"21 червня в КП "Бердянсьводоканал" на каналізаційній насосній станції №23 трапилась надзвичайна ситуація", - йдеться у повідомленні.

Через аварію одна людина загинула, чотирьох госпіталізували через отруєння газами. Двоє постраждалих знаходяться у реанімації.

"Це реалії окупованого міста, де росіяни роздають посади будь-кому, хто здатен вимовити "слава Росії", а пропаганду та залякування бердянців ставлять вище за техніку безпеки", - додаю в МВА.

Ситуація у Бердянську

Нагадаємо, російські окупанти захопили Бердянськ Запорізької області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Росіяни перетворили порт Бердянська у свою військову базу.

Проте дедалі частіше в окупованому місті лунають вибухи. Так, зокрема, цієї ночі у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Авария Війна в Україні
NEWS
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
DAILY
"Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку