В окупованому Бердянську сталася аварія на насосній станції: є загиблий

В окупованому Бердянську (Запорізька область) сталася аварія на каналізаційній насосній станції. Внаслідок інциденту загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію в Telegram.

"21 червня в КП "Бердянсьводоканал" на каналізаційній насосній станції №23 трапилась надзвичайна ситуація", - йдеться у повідомленні.

Через аварію одна людина загинула, чотирьох госпіталізували через отруєння газами. Двоє постраждалих знаходяться у реанімації.

"Це реалії окупованого міста, де росіяни роздають посади будь-кому, хто здатен вимовити "слава Росії", а пропаганду та залякування бердянців ставлять вище за техніку безпеки", - додаю в МВА.

Ситуація у Бердянську

Нагадаємо, російські окупанти захопили Бердянськ Запорізької області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Росіяни перетворили порт Бердянська у свою військову базу.

Проте дедалі частіше в окупованому місті лунають вибухи. Так, зокрема, цієї ночі у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.

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