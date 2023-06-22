В оккупированном Бердянске произошла авария на насосной станции: есть погибший

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошла авария на канализационной насосной станции. В результате инцидента погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию в Telegram.

"21 июня в КП "Бердянсьводоканал" на канализационной насосной станции №23 произошла чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Из-за аварии один человек погиб, четырех госпитализировали из-за отравления газами. Двое пострадавших находятся в реанимации.

"Это реалии оккупированного города, где россияне раздают должности любому, кто способен произнести "слава России", а пропаганду и запугивание бердянцев ставят выше техники безопасности", - добавляю в ГВА.

Ситуация в Бердянске

Напомним, российские оккупанты захватили Бердянск Запорожской области в первые недели полномасштабного вторжения. Россияне превратили порт Бердянска в свою военную базу.

Однако все чаще в оккупированном городе раздаются взрывы. Так, в частности этой ночью в районе Бердянска и поблизости слышали взрывы. Сообщалось об ударе по месту сосредоточения оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.