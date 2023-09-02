UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Бердянську пролунав вибух

Фото: у Бердянську пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Гучний вибух пролунав у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Це сталося у суботу, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Бердянці повідомляють про гучний вибух. Уточнюємо деталі.", - написав мер Мелітополя.

Наразі інформації про причини вибуху немає. Окупанти теж не коментували ситуацію у місті.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували територію вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому російські загарбники тероризують місцеве населення, примушуючи брати паспорти РФ. Також окупанти готуються провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськВибухВійна в Україні