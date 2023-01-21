В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух
Ілюстративне фото: в окупованому Бердянську пролунав гучний вибух (Getty Image)
В окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух у нагірній частині міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Telegram-канали повідомляють, що вибух чуло все місто, а від вибухової хвилі тряслися вікна.
Деякі жителі припускають, що у місті могла спрацювати російська ППО, а деякі - що це був звук вильоту ракети.
Нагадаємо, нещодавно у Бердянську загинув один з головних колаборантів міста Олексій Кічигін.
Окрім того, 12 січня над Бердянськом кружляло багато гелікоптерів і було чутно вибухи і стрілкову зброю.
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