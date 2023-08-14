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В окупованій Запорізькій області сталася перестрілка між кадирівцями і дагестанцями, - ЦНС

Ілюстративне фото: В окупованій Запорізькій області сталася перестрілка між кадирівцями і дагестанцями (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В тимчасово окупованому селі Михайлівка Запорізької області відбувся конфлікт між підрозділами російської армії. Перестрілку влаштували кадирівці та дагестанці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру національного спротиву.

За інформацією від підпілля, 12 серпня до селища Михайлівка, Василівського району, прибули російські пропагандисти для зйомки сюжету про "великий внесок" високопосадовця з-поміж кадирівців в розбудову окупованих територій.

Ввечері того дня в районі Центрального парку Михайлівки відбулася словесна перепалка між кадирівцями та дагестанцями з іншого підрозділу РОВ. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь в повітря зі стрілецької автоматичної зброї.

В ході сутички одному з окупантів нанесли чисельні колото-різані ушкодження, несумісні з життям.

"Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що в ході бою успіх мали дагестанці.

"З обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів РФ, поранених - понад 40. Командира кадирівського підрозділу (ймовірно у званні полковника), у якості покарання, відправлено на передові позиції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше кадирівці влаштували перестрілку в окупованому Урзуфі під Маріуполем, в результаті чого загинули мирні мешканці.

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