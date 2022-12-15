В окупованій Кадіївці чули вибух. Гайдай заявив про "бавовну" в казармі з росіянами

"За останній тиждень, як мінімум, якраз на окупованій території Луганської області "бавовна" відбувається майже через день. Це або казарми, в основному. Або склади з боєкомплектами. В даному випадку (в Кадіївці - ред. ) це якраз розташування особового складу", - розповів Гайдай.

Що відомо про "бавовну" в Кадіївці

Сьогодні вночі в мережі з'явилася інформація про потужний вибух в окупованій Кадіївці. Спочатку повідомлялося про знищення складу БК противника та його детонацію. Втім, згодом стало відомо, що вибух стався у казармі, де перебували російські окупаційні війська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в штабі "вагнерівців" в окупованій Луганській області.

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