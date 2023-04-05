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На окупованій частині Запорізької області пролунало декілька вибухів, - мер Мелітополя

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Запорізька область, Середа 05 квітня 2023 19:18
На окупованій частині Запорізької області пролунало декілька вибухів, - мер Мелітополя Фото: На окупованій частині Запорізької області пролунало декілька вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 5 квітня, на окупованій частині Запорізької області пролунало декілька вибухів. Російські загарбники зазнали втрат внаслідок цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Просто зараз не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку", - йдеться у повідомленні.

На окупованій частині Запорізької області пролунало декілька вибухів, - мер Мелітополя

Зазначається, що декілька годин тому було гучно і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району.

"Жителі зафіксували 2 гучних вибухи. Підраховуємо втрати росіян", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що у середу, 5 квітня, у Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Його чули у кількох районах міста.

Зазначимо, весь минулий тиждень у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. Зокрема, у неділю, 2 березня, пролунали вибухи в районі локомотивного депо.

Крім того, у середу, 29 березня, у Мелітополі Запорізької області також було "гучно". Такого разу - також у районі підстанції локомотивного депо, у деяких районах міста зникло світло.

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