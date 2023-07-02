На окупованій частині Запорізької області готуються до примусової мобілізації, - ЦНС

Російські загарбники та колаборанти створили 44 "військово-облікові столи". У них інтервенти мають намір поставити на облік за місцем проживання всіх громадян призовного віку або військовослужбовців запасу.

Зазначається, що поплічник окупантів Євген Балицький намагається ввести населення в оману та поширює фейки про "результативну роботу окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвиток народного ополчення Запоріжжя".

"Фактично маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій", - наголошують у ЦНС.

Інструкція, як здатися в полон, якщо вас мобілізували окупанти

Для громадян на окупованих територіях, яких росіяни примусово забирають до своєї армії, є спеціальні інструкції, як правильно здатися в полон:

Докладніше можна проконсультуватися, зателефонувавши на гарячу лінію за номерами: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.