UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На окупованій частині Запорізької області готуються до примусової мобілізації, - ЦНС

Фото: окупанти хочуть провести нову мобілізацію на півдні України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово підконтрольній військам РФ частині Запорізької області окупаційна "адміністрація" готується до примусової мобілізації місцевих жителів, щоб поповнити ворожу армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Російські загарбники та колаборанти створили 44 "військово-облікові столи". У них інтервенти мають намір поставити на облік за місцем проживання всіх громадян призовного віку або військовослужбовців запасу.

Зазначається, що поплічник окупантів Євген Балицький намагається ввести населення в оману та поширює фейки про "результативну роботу окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвиток народного ополчення Запоріжжя".

"Фактично маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій", - наголошують у ЦНС.

Інструкція, як здатися в полон, якщо вас мобілізували окупанти

Для громадян на окупованих територіях, яких росіяни примусово забирають до своєї армії, є спеціальні інструкції, як правильно здатися в полон:

Докладніше можна проконсультуватися, зателефонувавши на гарячу лінію за номерами: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

Раніше повідомлялося, що у Міноборони РФ запропонували сповіщати про мобілізацію через SMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна Росії проти України