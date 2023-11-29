На окупованих територіях росіяни влаштовують облави та викрадають для шантажу людей, - Федоров
Росіяни посилюють терор на окупованих українських територіях. Вони почали влаштовувати облави та викрадати українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.
"Влаштовують облави в селах вздовж автодороги на Крим, особливо прискіпливо фільтрують села, де розміщається особовий склад ворожих військ", - пише Федоров.
Окрім цього російські військові активізували роботу шпигунів. Зокрема у Терпінні помічені "коробейники" в цивільному одязі, які замість того, щоб щось продавати, ставлять безліч запитань.
Також росіяни почали знову викрадати людей та брехати їх рідним.
"Батькам викраденої дівчини з Мелітополя, яку звинуватили в тероризмі і вже навіть неодноразово показували по ТБ, на їхні запити щодо місця знаходження дочки, повідомили, що такої людини не затримували"? - заявив Федоров.
Ситуація в Запорізькій області
Раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Бердянську загарбники посилили мобілізацію. Порядок денний роздають навіть співробітникам комунальних служб.
Також стало відомо, що в окупованому Токмаку росіяни шукали інформаторів ЗСУ. За даними Центру національного спротиву, ворог обшукав майже 300 приміщень.
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