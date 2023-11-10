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На окупованих територіях все частіше відбувається "бавовна" та самоліквідація росіян, - Федоров

Україна, П'ятниця 10 листопада 2023 21:09
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На окупованих територіях все частіше відбувається "бавовна" та самоліквідація росіян, - Федоров Фото: на окупованих територіях все частіше відбувається "бавовна" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованих територіях України все частіше лунають вибухи. Крім того, почастішали випадки з умисним вбивством росіян самими ж окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

Федоров заявив, що ворог приховує свої втрати, під час вибухів на окупованих територіях, проросійські ЗМІ зазвичай повідомляють про роботу ППО. Один з прикладів - нещодавно знищений штаб у Скадовську.

"У Бердянську командир підрозділу розстріляв свого солдата через зіпсований настрій, що викликало подальший бунт серед інших орків", - повідомив мер.

Водночас він наголосив, що настрій російської армії також пригнічують постійні вибухи, що лунають на лівому березі Дніпра.

"Ворог розуміє, що міста глибокого тилу небезпечні для армії РФ. Але все одно продовжує звозити гарматне м'ясо та техніку для систематичної ліквідації", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, наразі українські війська змогли встановити безперервний контроль за позиціями на лівобережній частині Херсонської області. Зокрема йдеться про ділянки в районі Антонівських мостів та дорогу між окупованими Олешками та Новою Каховкою.

Докладніше про те, що таке безперервний контроль і чим ситуація, що склалася, загрожує окупаційним військам, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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