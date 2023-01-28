Окупація електростанцій та пошкодження ТЕС не дозволяють виробляти необхідну кількість електроенергії, - ДТЕК

Через окупацію електростанцій загальною потужністю в 10 ГВт та пошкодження обладнання більшості теплових електростанцій, в енергосистемі продовжує зберігатись значний дефіцит потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Фундаментальна проблема - відсутність можливості виробити необхідний обсяг. 10 ГВт встановленої потужності електростанцій, які були до війни, вони знаходяться на окупованій території", - сказав Сахарук.

Він додав, що також близько 75% теплових електростанцій України зазнали пошкоджень, через що у роботі знаходиться лише чверть потужностей ТЕС.

Сахарук зазначив, що наразі існує лише два способи скоротити дефіцит в енергосистемі - відновлення пошкодженого обладнання та імпорт електроенергії.

За його словами, зараз ДТЕК імпортує електроенергію в обсягах, які дозволяють покрити споживання майже 2 мільйонів людей.

"Імпорт, він критично необхідний для того, щоб зробити так, щоб працювала промисловість, а люди отримували більші ліміти. Паралельно з цим потрібно ремонтуватися для того, щоб надати потужність у мережу", - підсумував він.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.