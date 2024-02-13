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У окупантів залишаються проблеми зі зв'язком, незважаючи на використання Starlink, - ГУР

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У російських окупантів так само спостерігаються проблеми зі зв'язком, навіть незважаючи на те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що Росія отримує термінали Starlink не офіційно. Для цього вони використовують так званий "паралельний імпорт", тобто фактично контрабанду, коли через треті країни організовуються фірми-прокладки для покупки Starlink.

За словами представника ГУР, останнім часом окупанти почали більш масово використовувати термінали супутникового інтернету компанії SpaceX.

"Проте у ворога залишаються і проблеми зі зв'язком. І це точкове рішення глобально їм не допомагає, але показує на весь світ, що "друга армія світу" не може обійтися без вкрадених Starlink", - додав Юсов.

Starlink у окупантів

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські солдати в Україні використовують термінали Starlink.

Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав.

 

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Головне управління розвідкиSpaceXStarlinkГУРВійна Росії проти України