У окупантів залишаються проблеми зі зв'язком, незважаючи на використання Starlink, - ГУР

У російських окупантів так само спостерігаються проблеми зі зв'язком, навіть незважаючи на те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
Юсов зазначив, що Росія отримує термінали Starlink не офіційно. Для цього вони використовують так званий "паралельний імпорт", тобто фактично контрабанду, коли через треті країни організовуються фірми-прокладки для покупки Starlink.
За словами представника ГУР, останнім часом окупанти почали більш масово використовувати термінали супутникового інтернету компанії SpaceX.
"Проте у ворога залишаються і проблеми зі зв'язком. І це точкове рішення глобально їм не допомагає, але показує на весь світ, що "друга армія світу" не може обійтися без вкрадених Starlink", - додав Юсов.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські солдати в Україні використовують термінали Starlink.
Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.
При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав.
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