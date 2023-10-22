Окупанти зранку обстріляли будинки у Куп'янську: двоє дітей тяжко поранені

"Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей", - повідомив він.

Дівчинка 15 років та 63-річна жінка отримали важкі поранення. Їх госпіталізували у важкому стані. Хлопець 17 років госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Удар по "Новій пошта" у Харківській області

Напередодні, пізно ввечері 21 жовтня росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич Харківської області. Внаслідок атаки будівля була майже зруйнована.

Пізніше місцева влада уточнила, що поранення отримали 16 осіб, шестеро людей загинули.