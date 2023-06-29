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Окупанти зранку обстріляли Білозерку Херсонської області: є жертва та поранені

Фото: окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області 29 червня (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти зранку у четвер, 29 червня, обстріляли село Білозерка Херсонської області. Одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через ранковий обстріл Білозерки загинула 71-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, лікарям, котрі прибули на місце, залишилося лише констатувати смерть, поранення виявилися несумісні з життям.

"Також постраждав 20-річний хлопець. В нього контузія та поранення обличчя", - додали в адміністрації.

У Білозерці внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.

Оновлено. Також через обстріл Білозерки постраждала 74-річна жінка.

"У стані середньої тяжкості її шпиталізували", - додали в ОВА.

Обстріли Херсона та області

Херсон та область постійно перебувають під обстрілами окупантів. Зокрема, лише минулої доби троє людей отримали поранення. Крім того, нещодавно армія РФ вдарила по Херсонській області забороненими запальними боєприпасами. Під удар потрапили Херсон та селище Антонівка.

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Херсонська область