Окупанти знову вдарили по Куп'янську ракетою "Гром-Е1"

Так, за його словами, минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області.

"По м. Куп’янськ ворог завдав удару ракетою "Гром-Е1", - розповів він.

За словами Синєгубова, через ракетний удар пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

"Без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

Ракета "Гром-Е1". Що про неї відомо

"Грім-Е1" є гібридом, створеним на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження може становити 120 км. Міноборони РФ позиціонує її і зовсім як аналог американських JDAM-ER. Вперше окупанти використали її у березні 2023 року на Донеччині.

Куп'янською Харківщиною цією ракетою росіяни б'ють не вперше. Буквально 19 вересня РФ ударила по Куп'янську ракетою "Гром-Е1". Тоді загинули 8 людей, зокрема двоє волонтерів, які евакуювали людей.