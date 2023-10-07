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Окупанти знову обстріляли Херсонську область: є поранена

Фото: російські військові обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти в черговий раз обстріляли території Херсонської області. В результаті цієї атаки отримала поранення місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури  розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в офісі Генпрокурора.

 

За даними слідства, сьогодні, 7 жовтня, близько 12:30 російські військові вкотре масовано обстріляли селище у Херсонському районі. 

В результаті сьогоднішнього обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автотранспорт. 

Крім того, постраждала 53-річна жінка, її госпіталізовано. 

Обстріли Херсона

Після звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти регіону.

При цьому, в ОВА повідомили про збільшення кількості обстрілів Херсона та області. В адміністрації уточнюють, що росіяни почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не застосовували.

Нагадаємо, що цього тижня під обстріл у Херсоні потрапив автомобіль правоохоронців, у якому були двоє патрульних. Один із них помер у лікарні під час операції.

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ХерсонХерсонська областьВійна Росії проти України