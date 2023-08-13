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Окупанти знову атакували Херсонську область: поранено двох людей

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Херсонська область, Неділя 13 серпня 2023 20:42
Окупанти знову атакували Херсонську область: поранено двох людей Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (t.me/khersonskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли населені пункти в Херсонській області. В результаті ворожої атаки двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію (ОВА).

У Білозерці Херсонської області через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків.

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (t.me/khersonskaODA)

Крім того, за даними ОВА, поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.

На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпіли серед цивільних немає.

Ворожий обстріл Херсона та області

Нагадаємо, російські терористи сьогодні з самого ранку завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждали багато цивільних людей, зокрема є й загиблі.

Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.

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