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Окупанти зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську: партизани дізналися деталі

Фото: військово-морська база у Новоросійську (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську (Краснодарський край РФ). Роблять вони це, сподіваючись захиститись від українських морських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти руху "АТЕШ" у Новоросійську фіксують зусилля російської влади щодо зміцнення військово-морської бази Чорноморського флоту", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти встановлюють різні засоби проти морських дронів.

"Ми фіксуємо встановлення підводних мереж та плавучих бар'єрів, які, в теорії, повинні завадити атаці дронів. Крім того, нарощуються засоби ППО та РЛС", - додають в "АТЕШ".

 

Порт РФ у Новоросійську: атака 17 травня

Новоросійськ - найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. Після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року, росіяни перекинули 14 кораблів у порт Новоросійська.

При цьому, незважаючи на всі зусилля росіян, Сили оборони України вражають цілі і в Новоросійську. Так, 17 травня росіяни заявили про вибухи у Новоросійську, під удар потрапив порт.

Пізніше стало відомо, що СБУ та ГУР понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську.

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