Окупанти збільшили штурми та обстріли Луганської області, - ОВА

"Загарбники значно збільшили кількість штурмів і обстрілів наших позицій та населених пунктів", - зазначив він.

За словами голови ОВА, минулої доби атаковані Новоєгорівка, Стельмахівка, а бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі.

"Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці та Серебрянському лісу. Також зафіксовано понад 60 артилерійських та мінометних обстрілів прифронтових населених пунктів", - зазначив Лисогор.

Крім того, під вогонь росіян потрапили Греківка, Невське, Куземівка, Стельмахівка, Макіївка.

Наступ РФ в Україні

Російські війська планують новий наступ наприкінці травня-початку червня.

Ще наприкінці березня 2024 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що попри те, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати, росіяни готують новий наступ.

Як зазначав голова ГУР Кирило Буданов, стратегічним напрямком для ворога є Покровськ, не виключено просування і на Часів Яр Донецької області.