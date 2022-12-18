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Окупанти заявляють про новий обстріл Донецька: що відомо

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Неділя 18 грудня 2022 21:58
Окупанти заявляють про новий обстріл Донецька: що відомо Ілюстративне фото: окупанти заявляють про новий обстріл Донецька (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 18 грудня, увечері у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Так звана "місцеві влада" говорить про обстріл.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу", про це заявив "мер" Олексій Кулемзін.

За його словами, під обстріл нібито потрапив Ворошиловський район. Він також додав, що "внаслідок атаки є постраждалі".

Видання зазначає, що очевидці повідомляють про "приліт" у двір будинку на вулиці 50 років СРСР та у дах будинку на проспекті Ватутіна з пошкодженням труби опалення.

Також "Новини Донбасу" додають, що окупаційна "влада" заявила про обстріл лікарні імені Калініна. Там нібито почалася пожежа.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, вдень у Донецьку також повідомляли про обстріл. Під атаку потрапив район стадіону "Донбас Арена" і не тільки.

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