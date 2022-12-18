Окупанти заявляють про новий обстріл Донецька: що відомо

У неділю, 18 грудня, увечері у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Так звана "місцеві влада" говорить про обстріл.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ", про це заявив "мер" Олексій Кулемзін.

За його словами, під обстріл нібито потрапив Ворошиловський район. Він також додав, що "внаслідок атаки є постраждалі".

Видання зазначає, що очевидці повідомляють про "приліт" у двір будинку на вулиці 50 років СРСР та у дах будинку на проспекті Ватутіна з пошкодженням труби опалення.

Також "Новини Донбасу" додають, що окупаційна "влада" заявила про обстріл лікарні імені Калініна. Там нібито почалася пожежа.