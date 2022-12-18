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Оккупанты заявляют о новом обстреле Донецка: что известно

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Воскресенье 18 декабря 2022 21:58
Оккупанты заявляют о новом обстреле Донецка: что известно Иллюстративное фото: оккупанты заявляют о новом обстреле Донецка (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 18 декабря, вечером во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Так называемые "местные власти" говорят об обстреле.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил "мэр" Алексей Кулемзин.

По его словам, под обстрел якобы попал Ворошиловский район. Он также добавил, что "в результате атаки есть пострадавшие".

Издание отмечает, что очевидцы сообщают о "прилете" во двор дома по улице 50 лет СССР и в крышу дома по проспекту Ватутина с повреждением трубы отопления.

Также "Новости Донбасса" добавляют, что оккупационные "власти" заявили об обстреле больницы имени Калинина. Там якобы начался пожар.

Напомним, сегодня, 18 декабря, днем в Донецке также сообщали об обстреле. Под атаку попал район стадиона "Донбасс Арена" и не только.

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