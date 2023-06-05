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Окупанти завезли в Мелітополь професійних шпигунів. Мер розповів для чого

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Мелітополь, Понеділок 05 червня 2023 13:11
Окупанти завезли в Мелітополь професійних шпигунів. Мер розповів для чого Фото: окупанти завезли в Мелітополь Запорізької області професійних шпигунів (ілюстрація/facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

ФСБ РФ привезла в Мелітополь Запорізької області загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в полюванні на патріотів та партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"ФСБ завезли у Мелітополь загони навчених шпигунів", - розповів він.

Федоров нагадав про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку мова не йде давно.

"А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично настроєних громадян.

"З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей залишається тільки здогадуватись", - констатував мер Мелітополя.

"Полювання" на партизанів у Мелітополі

Останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів в окупованому місті, яке було захоплено РФ у перші дні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Так, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

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