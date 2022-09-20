Окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Бахмуті: під завалами можуть бути люди (відео)

"Близько години ночі ворог завдав авіаудару по Бахмуту - влучили в багатоповерхівку. У будинку обрушилися три під'їзди. Під завалами можуть перебувати двоє людей. На місці працюють рятувальники. Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромово - одна людина поранена", - розповів він.

Місцеві Telegram-канали також публікують наслідки нічного обстрілу. На кадрах видно, що один із під'їздів житлового будинку знищено повністю.

Крім того, Кириленко розповів, що за минулу добу на Донеччині через російську агресію загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.