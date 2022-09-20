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Окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Бахмуті: під завалами можуть бути люди (відео)

Фото: окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Бахмуті (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 20 вересня російські війська завдали авіаудару по Бахмуту. Ворожа ракета влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого обрушилися три під'їзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Близько години ночі ворог завдав авіаудару по Бахмуту - влучили в багатоповерхівку. У будинку обрушилися три під'їзди. Під завалами можуть перебувати двоє людей. На місці працюють рятувальники. Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромово - одна людина поранена", - розповів він.

Місцеві Telegram-канали також публікують наслідки нічного обстрілу. На кадрах видно, що один із під'їздів житлового будинку знищено повністю.

Крім того, Кириленко розповів, що за минулу добу на Донеччині через російську агресію загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, випустивши понад 100 снарядів. Постраждали три громади.

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Бахмутракетный удар