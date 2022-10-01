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Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС та вивезли у невідомому напрямку

Фото: Ігор Мурашов, гендиректор ЗАЕС (energoatom_ua)
Автор: Артур Родивилов

Генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем по дорозі від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента "Енергоатому" Петра Котіна.

Поки що немає інформації про місцеперебування Ігоря Мурашова.

"Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою - він несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції", - заявив Котін.

Він закликав негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання служби на АЕС.

"Особливо звертаюся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тому Мітчеллу із закликом залучити всі можливі заходи щодо термінового звільнення Ігоря Мурашова з полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків", - додав Котін.

Нагадаємо, раніше Росгвардія затримала двох співробітників ЗАЕС. Окупанти звинуватили їх у співпраці із ЗСУ.

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Запорізька АЕС