У Чернігівській області "Шахед" влучив у будинок: фото наслідків
Російські війська атакували дронами Чернігівську область 1 грудня. Зруйновано будинок, постраждала жінка.
Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Сьогодні вночі ворог вкотре запускав безпілотники. Внаслідок влучання "Шахеда", попередньо, зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району", - розповів він.
За даними Чауса, 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, але отримала незначні опіки.
"На місці події працюють всі профільні служби", - зазначив голова ОВА.
Наслідки атаки дрона в Чернігівській області 1 грудня (t.me/chernigivskaODA)
Атака РФ по Україні
У ніч на 1 грудня російські війська запустили по Україні десятки дронів. Сили ППО працювали в шести областях.
Водночас без пошкоджень не обійшлося. Так, в Києві уламки безпілотника впали в Голосіївському районі, пошкодивши будівлю. Сили оборони виявили і знешкодили близько десятка дронів, які намагалися атакувати столицю.
Крім того, пошкодження зафіксовано в трьох районах Київської області. Також загорівся гараж.
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