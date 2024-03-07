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Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де є загроза

Фото: окупанти запустили "Шахеди" по Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 7 березня, увечері в черговий раз запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією українських військових, групу ворожих дронів помітили над акваторією Чорного моря.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Станом на зараз ударні безпілотники РФ прямують у бік Одеської області. Частина з них летить до Затоки.

Також "Шахеди" летять у бік Херсонської та Миколаївської областей з півдня.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою ціллю найчастіше стає цивільна інфраструктура.

При цьому дрони щоденно фіксують над південними областями України, оскільки ворог запускає їх з території тимчасово окупованого Криму.

2 березня російські терористи вдарили по багатоповерхівці в Одесі, внаслідок чого загинули 12 людей. Серед них - п'ятеро дітей.

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