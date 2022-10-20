Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський

"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Це один із великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів. включаючи Херсон", - заявив Зеленський.

За його словами, після підриву греблі можуть постраждати сотні тисяч людей, може бути зруйновано постачання води значній частині півдня України. Крім того, цей теракт може залишити ЗАЕС без води для охолодження. Навіть роботу каналу, який постачає воду до Криму, буде повністю зупинено.

"Наслідки цього теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою. За нашою інформацією, Росія підготувала все, щоб зробити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської ГЕС, там лише росіяни, вони повністю все контролюють", - зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що діяти необхідно негайно, щоб Росія не мала можливості реалізувати цю катастрофу. Також Зеленський закликав створити міжнародну спостережну місію, повернути на Каховську ГЕС український персонал, а також забезпечити розмінування агрегатів та греблі.