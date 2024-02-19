Окупанти "зачищають" Авдіївку та наступають на інших напрямках, - ЗСУ

"Росіяни проводять перегрупування. Вони досягли своїх якихось тактичних цілей на Авдіївському напрямку. Вони, проводять, на жаль, мають таку змогу проводити "зачистку" в Авдіївці. Тому що це все ж таки місто, значна територіальна одиниця. Вони, ймовірно, будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки. Але поки що пройшов короткий час, щоб це відбулося", - сказав він.

На питання, що мається на увазі під зачисткою спікер сказав, що "це те, що відбувається в місті, з якого вийшли всі сили".

"В тому числі й те, що ви сказали (робота з ДРГ, розмінування тощо - ред.)", - констатував Лиховій.

Ситуація на Таврійському напрямку

Як додав військовий, у операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація контрольована.

"Противник зализує рани. Намагається проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках крім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася. Так само дещо зменшилася активність ворожої артилерії й ворожої авіації", - долав спікер.

Зокрема, за його словами, за минулу добу на всій операційній зоні зафіксовано на всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" 26 авіаударів.

"Це теж багато як для всього фронту, але менше ніж у попередні дні у нас було. І зафіксовано 803 обстріли - це десь удвічі менше, ніж на найгарячішій фазі Авдіївської оборонної операції. При цьому стабільно високим залишається використання ворогом дронів-камікадзе. Було 122 удари дронами-камікадзе минулої доби. Ракетних ударів не було", - зазначив Лиховій.

Відхід ЗСУ з Авдіївки

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

При цьому вже 19 лютого у звіті Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.

При цьому, за даними NYT, росіяни продовжили свій наступ після "захоплення" Авдіївки на Донеччині. Наразі наступ окупантів розділився на п'ять основних напрямків, а становище є найнебезпечнішим з початку війни.